لبنان يقرر تخفيف الرحلات الجوية من وإلى البلدان التي شهدت إصابات بكورونا

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان قرارا بتخفيف الرحلات الجوية من وإلى البلاد التي شهدت إصابات بفيروس كورنا الجديد، إضافة إلى تخصيص مستشفى حكومي في كل محافظة لاستقبال أي حالة إصابة بهذا الفيروس، ومنع تصدير الكمامات الواقية ومنع احتكارها.

القاهرة- سبوتنيك وذكر بيان صادر عن الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، أن "اتخاذ الإجراءات الصارمة على المطار وكل محطات العبور وتخفيف الرحلات الجوية من إلى البلاد التي شهدت إصابات بفيروس الكورونا كانت أبزر مقررات اجتماع خلية الأزمة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي صباح اليوم".

وأضاف البيان "إصدار تعميم تفصيلي بمختلف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، وتخصيص مستشفى حكومي في كل محافظة لاستقبال أي حالة إصابة بهذا الفيروس ليتم عزلها وحصرها، ومنع تصدير الكمامات الواقية ومنع احتكارها من قبل التجار".

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر في الصين وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إلى أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" الجديد بالبلاد ارتفع إلى 2236 شخصا، ووصلت أعداد المصابين إلى 75 ألف و465.