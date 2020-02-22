دبي تسبق العالم بـ"الاستجابة الفورية"

تخطو مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نحو المستقبل بمبادرة "الاستجابة الفورية"، التي تحوّل كل سكان دبي إلى منقذين للحياة.

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، ظهر اليوم، السبت، أن المبادرة تقلص زمن الاستجابة للطوارئ إلى أقل من أربع دقائق، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورفع نسب النجاة من حالات توقف القلب إلى 50%.

وأطلقت مؤسسة دبي مبادرة "الاستجابة الفورية" ضمن مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة "دبي 10X"، التي اعتمدها حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتشرف على تنفيذها مؤسسة دبي للمستقبل.

ونوهت "إسعاف دبي" إلى أن الاستجابة الفورية عبارة عن برنامج ذكي، يسهم في تحسين سرعة الاستجابة، ويقدم الخدمة الإسعافية من خلال السكان في دبي للتدخل وعلاج الحالات الإسعافية البسيطة التي لا تستدعي وجود طاقم إسعافي، ومن المتوقع أن تحقق "إسعاف دبي" من خلال البرنامج استجابة فورية أقل من أربع دقائق، تحقيقاً لخطة دبي 2021 والأجندة الوطنية 2021 للدولة.

وتوفر المبادرة منصة تجمع كل سكان دبي، وتُمكّنهم من الاستجابة للحالات الطارئة من خلال نظام ذكي لتصنيف الحالات ومدى خطورتها، ثم ربط المريض بغرفة العمليات عن طريق الفيديو لإعطائهم التعليمات الطبية، بشكل مباشر إلى حين وصول سيارة الإسعاف أو أقرب مستجيب لمكان الحدث.