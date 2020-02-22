محافظ غازي عنتاب يعلن مقتل جندي تركي بقصف للجيش السوري في إدلب

أعلنت سلطات محافظة غازي عنتاب التركية مقتل جندي تركي في محافظة إدلب السورية، إثر قصف لقوات الجيش السوري بالمحافظة.

أنطاكيا - سبوتنيك. وذكر الحساب الرسمي لمحافظة غازي عنتاب على موقع "تويتر" اليوم السبت إن "جندي تركي قٌتل في إدلب إثر قصف نفذته قوات النظام السوري".

وكانت وزارة الدفاع التركية ، أعلنت يوم الخميس أمس الأول، مقتل اثنين من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف جوي استهدف قواتها في إدلب السورية.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي حلوسي أكار استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "تمت مناقشة قضايا استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، خلال اتصال هاتفي".

وأضاف البيان "كما تم تبادل الآراء حول الوضع في سوريا".