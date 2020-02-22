السيسي يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن رئيس الوزراء السابق الإثيوبي "ديسالين"، هو المبعوث الخاص الذي نقل للرئيس السيسي رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تضمنت، التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه إثيوبيا لتطوير علاقتها وتعزيزها مع مصر.

وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم، السبت، بأن "ديسالين" استعرض قضية سد النهضة في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن، في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وأكد الرئيس السيسي على أن ثوابت سياسة مصر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، كما أكد على إعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب، وتسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء.

وفيما يخص ملف سد النهضة؛ أكد الرئيس السيسي، التزام مصر نحو إنجاح المفاوضات الثلاثية بمسار واشنطن، وأنه مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث.

يتبع...