علاء مبارك يكشف تطورات الحالية الصحية للرئيس المصري السابق حسني مبارك

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، اليوم السبت، عن تطورات حالة والده الصحية.

وقال لأحد متابعيه عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي، ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".

تعلمت والحمد لله انك لو على حق وضميرك مرتاح ونيتك التى لا يعلمها الا الله سليمة وايمانك قوى تستطيع ان تواجه وتتحمل اى شيء مهما كان وهذا هو الحال والحمد والشكر لله ، و دعائي الان ان يشفى المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب🙏ويومك سعيد ان شاء الله استاذ مصطفى. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 22, 2020

وكان علاء مبارك رد على متابع عبر تغريدة، نشرت بتاريخ 13 فبراير/ شباط الجاري، أن والده ما زال يرقد في العناية المركزة.

والله لسه فى العناية المركزة وخير باذن الله 🙏 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 13, 2020

وكان علاء مبارك، غرد بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني، إن والده أجرى عملية جراحية، وأكد أن حالته مستقرة.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت اليوم السبت، ببراة علاء وجمال مبارك ، نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة".

وفي أول تعليق منه على براءته، غرد علاء مبارك عبر "تويتر": "الحمد والشكر لله".

ووجه نجل الرئيس المصري الأسبق الشكر للأستاذ فريد الديب المحامي، على "المجهود الكبير الذي بذله مع أسرة مبارك، منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011".

وأكد علاء مبارك أن "فريد الديب تعرض لتهديدات ومضايقات كثيرة، إلا أنه ظل واقفا يدافع عن الأسرة".