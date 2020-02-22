إياد علاوي: مظاهرات 25 فبراير أفضل رد على دكاكين الاستقواء بالمليشيات

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "العراق على موعد جديد مع أبنائه، لتجديد الولاء والانتماء، العراقي سيد نفسه ولن يأبه لحملات القمع والخطف والقتل والترويع".
وأضاف علاوي "تظاهرات الخامس والعشرين من شباط التي ندعمها ونؤيدها ستكون أفضل رد على سياسات المحاصصة والفساد ودكاكين الاستقواء بالمليشيات أو الارتهان للنفوذ الخارجي".
#العراق على موعد جديد مع ابنائه، لتجديد الولاء والانتماء، العراقي سيد نفسه ولن يأبه لحملات القمع والخطف والقتل والترويع .— Ayad Allawi (@AyadAllawi) February 22, 2020
تظاهرات الخامس والعشرين من شباط التي ندعمها ونؤيدها ستكون افضل ردٍ على سياسات المحاصصة والفساد ودكاكين الاستقواء بالمليشيات او الارتهان للنفوذ الخارجي .
ويستعد المتظاهرون العراقيون لرفع وتيرة احتجاجاتهم، والدعوة لمسيرة احتجاج مليونية يوم 25 فبراير/ شباط الجاري، عن طريق إطلاق هاشتاغ "#راجعيلكم_بمليونية".
وتصدر وسم (هاشتاغ) "#راجعيلكم_بمليونية" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بهدف الدعوة للمظاهرة المقررة، ليصل إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على الموقع.
#راجعيلكم_بمليونية_25_شباط pic.twitter.com/KJ8ZPXHO79— ابو كرار البصري (@1zC7jx4YTuHm04P) February 22, 2020
وبعد شهور من الاحتجاجات والاضطرابات السياسية، كلف الرئيس العراقي، برهم صالح مطلع الشهر الجاري، وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.
#راجعيلكم_بمليونية_25_شباط pic.twitter.com/2SeFtqrEOK— العراق الجريح (@skiJctcQmL2FavM) February 22, 2020
وتواجه مفاوضات تشكيل البرلمان لحكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، تعثرا كبيرا، فيما أسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى عن مقتل المئات وإصابة أكثر من 20 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الحقوقية والرسمية.
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