إياد علاوي: مظاهرات 25 فبراير أفضل رد على دكاكين الاستقواء بالمليشيات

قل رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقي إياد علاوي، اليوم السبت، إن التظاهرات المليونية المزمع انطلاقها يوم 25 من الشهر الجاري هي "أفضل رد على دكاكين الاستقواء بالمليشيات".

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "العراق على موعد جديد مع أبنائه، لتجديد الولاء والانتماء، العراقي سيد نفسه ولن يأبه لحملات القمع والخطف والقتل والترويع".

وأضاف علاوي "تظاهرات الخامس والعشرين من شباط التي ندعمها ونؤيدها ستكون أفضل رد على سياسات المحاصصة والفساد ودكاكين الاستقواء بالمليشيات أو الارتهان للنفوذ الخارجي".

#العراق على موعد جديد مع ابنائه، لتجديد الولاء والانتماء، العراقي سيد نفسه ولن يأبه لحملات القمع والخطف والقتل والترويع .

تظاهرات الخامس والعشرين من شباط التي ندعمها ونؤيدها ستكون افضل ردٍ على سياسات المحاصصة والفساد ودكاكين الاستقواء بالمليشيات او الارتهان للنفوذ الخارجي . — Ayad Allawi (@AyadAllawi) February 22, 2020

ويستعد المتظاهرون العراقيون لرفع وتيرة احتجاجاتهم، والدعوة لمسيرة احتجاج مليونية يوم 25 فبراير/ شباط الجاري، عن طريق إطلاق هاشتاغ "#راجعيلكم_بمليونية".

وتصدر وسم (هاشتاغ) "#راجعيلكم_بمليونية" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بهدف الدعوة للمظاهرة المقررة، ليصل إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على الموقع.

وبعد شهور من الاحتجاجات والاضطرابات السياسية، كلف الرئيس العراقي، برهم صالح مطلع الشهر الجاري، وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.

وتواجه مفاوضات تشكيل البرلمان لحكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، تعثرا كبيرا، فيما أسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى عن مقتل المئات وإصابة أكثر من 20 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الحقوقية والرسمية.