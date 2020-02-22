تحرك سعودي رسمي ضد صناع أغنية أحدثت ضجة في المملكة

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية راب تدعى "بنت مكة".

ووفقا لما أعلنته إمارة منطقة مكة المكرمة، الخميس، فقد تضمن توجيه الأمير خالد الفيصل إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

وجاء إيقاف صناع أغنية "بنت مكة" والتحقيق معهم، لما تحمله من "إساءة لعادات وتقاليد أهالي مكة"، ولأنها "تتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة".

أمير مكة #خالد_الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب ( بنت مكه ) الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

.. تضمن توجيه سموه إحالتهم للجهات المختصه للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.#لستن_بنات_مكه pic.twitter.com/zVqggEujfh — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 20, 2020

وكان مغردون على موقع "تويتر للتواصل الاجتماعي، دشنوا هاشتاغ "لستن بنات مكه"، والذي أعربوا من خلاله عن رفضهم لما يتضمنه الفيديو "من إساءة لأبناء مكة المكرمة خصوصا وأبناء المملكة عموما، الذين يتمتعون بعادات وتقاليد رفيعة يعززون بها خصالهم وهويتهم المنبثقة عن أخلاقهم الفريدة التي جبلوا عليها في أرض الحرمين"، وشددوا على رفضهم "كل ما يمس هويتهم ثقافيا واجتماعيا".

وفي ذات السياق، أفاد المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، أن إنتاج أغنية الراب "بنت مكة"، يعد "انتهاكا صارخا للنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وقال: "هذا الانتهاك يستوجب تطبيق أقصى العقوبة الواردة بالمادة 6 بنظام الجرائم المعلوماتية، وهي السجن مدة 5 سنوات، وغرامة مالية 3 ملايين ريال، ولا أستبعد ترحيل المتورطين".

وتتغزل كلمات أغنية "بنت مكة"، بخصال بنات مكة كالجمال والعلم والكرم.

وصورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب. وفي مطلعها، تظهر مغنية محجبة، عرفت نفسها باسم "أصايل"، في مقهى معظم العاملين فيه من النساء.