آلاف من فرص العمل واستثمارات بملايين الدولارات... تفاصيل زيارة أمير قطر إلى الأردن

وتشمل المباحثات، تخصيص 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني، تم الإعلان عنها في 2018، وتخصيص حزمة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تم الإعلان عنها في 2018؛ وتستهدف مشروعات البنية التحتية والسياحة، بحسب ما أورده المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية.
وتركز الاستثمارات القطرية في الأردن على مجالات الطاقة والكهرباء والعقار والمال والسياحة.
سمو الأمير @TamimBinHamad يزور #الأردن غدا لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/U37zOICmRB— وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) February 22, 2020
وشملت العلاقات بين البلدين، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات العسكرية والأمنية والقانونية والجمركية والاستثمارية وغيرها.
ويبدأ أمير قطر، غدا الأحد، جولة عربية، تشمل الأردن وتونس والجزائر.
ويبحث الأمير في الدول الثلاث، سبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية، في مختلف المجالات.
ويتبادل الشيخ تميم بن حمد، مع زعماء هذه الدول وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وأبرز المستجدات على الساحة العالمية، ذات الاهتمام المشترك.
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