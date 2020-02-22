دمشق: انزعاج أمريكا من استئناف رحلات مطار حلب الدولي "وقاحة حقيقية"

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها، اليوم السبت، انزعاج الولايات المتحدة من اسئناف الرحلات في مطار حلب الدولي، مشيرة إلى أن هذا الانزعاج "وقاحة حقيقية" ناتج عن شعورها "بالمرارة بسبب اندحار مشروعها" في سوريا.

واعتبرت الخارجية السورية أن التصريحات الأمريكية تظهر أن "الإدارة الأمريكية فقدت اتزانها، والوقاحة الحقيقية تتمثل في سياسات هذه الإدارة في الاعتداء على الآخرين والتدخل في شؤونهم واستخدام أقذر الأدوات من شذاذ الآفاق ومن الإرهابيين لخدمة أجندتها الرخيصة".

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن تصريحات الأمريكية مردها "الإحباط والشعور بالمرارة نتيجة اندحار مشروعها في سورية المتمثل بنشر الإرهاب والفوضى، وهذا يشكل في حد ذاته دافعاً للسوريين للاستمرار في مطاردة فلول الارهابيين وداعميه حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية".

يتبع..