أحدث ظهور لرئيس الإمارات منذ 9 أشهر... فيديو

شهد الخميس، الظهور العلني الأول لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد غياب استمر 9 أشهر.

وقام رئيس الإمارات، بجولة في غابة محمية "غناظة"، يرافقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

واطلع رئيس الإمارات على أعمال التطوير التي تشهدها المحمية، مشيدا بالجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من الهدر والاستهلاك المفرط، وبما حققته الدولة في مجال حماية الحياة الفطرية بشكل عام، بعدما أنشأت العديد من المحميات الطبيعية للحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والمعالم الجغرافية المتميزة.

وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة والحفاظ على الموائل الطبيعية وحماية النظم الايكولوجية واعتبارها جزءا من الثقافة الحياتية اليومية.

وكان آخر ظهور رسمي لرئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، في شهر مايو/ أيار 2019، أثناء استقباله أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

واستقبل الرئيس الإماراتي، الحكام في القصر الرئاسي بالبطين في أبوظبي، وقام ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان بالجثو على ركبتيه لتقبيل يدي الرئيس خليفة بن زايد.