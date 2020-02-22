الكويت تنفي وجود مصابين بفيروس كورونا

نفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، صحة ما تم تناقله في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" الجديد في مستشفى الفروانية.

موسكو – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند، أن "ما تم نشره من تحذير يتعلق بعدم تناول الطعام المقدم من المطاعم وربطه باحتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، غير صحيح".

وأكد المسؤول، أنه لم يتم رصد أية حالة مصابة بفيروس "كورونا"؛ وأن ما نسب للوزارة بهذا الشأن عار من الصحة.

ودعا السند المواطنين والمقيمين إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة، للحصول على المعلومات الموثوقة، وعدم الالتفات إلى الشائعات والأخبار المغلوطة.

وتداولت مواقع التواصل مقطعا مصورا، حول ما وصف بأنه "نقل مصاب بالكورونا إلى المستشفى".

وذكر أحد المواقع "اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا اليوم، وتم وضعه بالعزل الصحي في مستشفى الفروانية".