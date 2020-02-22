الخطوط الكويتية تعلن عن رحلات خاصة لإجلاء ما يزيد عن 700 مسافر من إيران

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، عن تشغيل عدد من الرحلات الخاصة لإجلاء ما يزيد عن 700 مسافر من مدينة مشهد الإيرانية بعد تفشي فيروس كورونا.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، "إنها وبالتنسيق مع كل من وزارة الخارجية ووزارة الصحة العامة والإدارة العامة للطيران المدني، قد بدأت وستستكمل اليوم السبت تشغيل عدد من الرحلات الخاصة لإجلاء ما يزيد عن 700 مسافر من مدينة مشهد الإيرانية".

ومن مدن جمهورية إيران الإسلامية، كما أنها ستلبي أي تكليف لها من الجهات المسؤولة لإجلاء المزيد من المسافرين كلما دعت الحاجة لذلك تأمينًا لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

آملين السلامة للجميع.

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دائرة العلاقات العامة والأعلام

٢٠٢٠/٢/٢٢ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) February 22, 2020

وأشارت إلى "توقف الرحلات المنتظمة إلى ومن مدن جمهورية إيران الإسلامية في وقت سابق".

وأكدت الخطوط الكويتية، "أنها ستلبي أي تكليف لها من الجهات المسؤولة لإجلاء المزيد من المسافرين كلما دعت الحاجة لذلك تأمينا لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن".

وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى جمهورية إيران الإسلامية اعتبارا من يوم الخميس، وحتى إشعار آخر، بناء على تعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني، نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس "كورونا".