بعد تحقيق السلام... البرهان يدعو المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن جنوب السودان

دعا رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، المجتمع الدولي وكل الدول الداعمة والمانحة لرفع العقوبات التي فرضت على دولة جنوب السودان وعلى بعض قادتها.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، قال البرهان خلال كلمته أثناء احتفال جنوب السودان بتنفيذ بنود اتفاق السلام، إن "الفخر والإعزاز يعم القارة الأفريقية" مهنئا الطرفين على إنجازهم لهذا التحدي الكبير.

وأشار البرهان إلى أن "الخطوات المقبلة لاتقل أهمية عن سابقتها، مبينا أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى وحدة الصف والتعاون حتى تنجز مهامها، كما تحتاج إلى الدعم والمساندة من أصدقاء جنوب السودان".

وأضاف أن "شعب جنوب السودان مكمل للشعب السوداني ويربطهم مصير مشترك وأن استكمال السلام بجنوب السودان هو بداية لتحقيق السلام في السودان".

وأكد البرهان أن "السلام يحتاج إلى تضحيات وشجاعة وإرادة قوية وأن طرفي النزاع في دولة الجنوب امتلكوا تلك الصفات؛ لذلك حققوا السلام".

ودعا البرهان المجتمع الدولي وكل الدول الداعمة والمانحة لرفع العقوبات التي فرضت على جنوب السودان وعلى بعض القادة بها.

كما هنأ شعب جنوب السودان على صبره وتمسكه وعمله الدؤوب وتضحياته من أجل الوصول لهذا اليوم، شاكراً دولة الجنوب (حكومة ومعارضة) لاتخاذهم القرار الشجاع".

يذكر أن الاحتفال بتنفيذ بنود اتفاق السلام شهد صدور قرارات بتعيين كل من رياك مشار نائبا أول لرئيس الجمهورية، وكل من تعبان دينق - جميس واني - وربيكا دمبيور - نوابا للرئيس، وتم أداؤهم القسم بمشاركة كل من رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس وزراء يوغندا ونائب رئيس جنوب أفريقيا والمبعوثين الخاصين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وممثلي السلك الدبلوماسي بدولة جنوب السودان.