الجيش اليمني: طيران التحالف دمر تعزيزات للحوثيين في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل عناصر من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إثر قصف جوي شنه التحالف العربي، على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، على حسابه في "تويتر"، أن "مقاتلات التحالف دمرت آليات على متنها تعزيزات بشرية للحوثيين في جبال الساقية (مديرية الغيل) جنوب غربي الجوف".

وأكد "مقتل جميع من كان على متن الآليات المستهدفة".

#الجوف

مقاتلات التحالف تدمّر أطقم على متنها تعزيزات بشرية لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبال الساقية جنوبي غرب الجوف ومقتل جميع من كانوا على متنها. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 22, 2020

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن التحالف شن 7 غارات جوية على مديريتي الغيل والمتون، جنوب وغرب الجوف.

وأضافت أن التحالف استهدف بغارة منطقة العقبة في مديرية خب والشعف شرق الجوف.

22 فبراير 2020م | مستجدات العدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/02b1knZYEa — قناة المسيرة (@almasirah) February 22, 2020

واستهدفت مقاتلات التحالف بغارتين منطقة الحمزات في مديرية سحار غرب محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حسب قناة "المسيرة".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن.