الجيش اليمني: طيران التحالف دمر تعزيزات للحوثيين في الجوف

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، على حسابه في "تويتر"، أن "مقاتلات التحالف دمرت آليات على متنها تعزيزات بشرية للحوثيين في جبال الساقية (مديرية الغيل) جنوب غربي الجوف".
وأكد "مقتل جميع من كان على متن الآليات المستهدفة".
#الجوف— المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 22, 2020
مقاتلات التحالف تدمّر أطقم على متنها تعزيزات بشرية لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبال الساقية جنوبي غرب الجوف ومقتل جميع من كانوا على متنها.
وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن التحالف شن 7 غارات جوية على مديريتي الغيل والمتون، جنوب وغرب الجوف.
وأضافت أن التحالف استهدف بغارة منطقة العقبة في مديرية خب والشعف شرق الجوف.
22 فبراير 2020م | مستجدات العدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/02b1knZYEa— قناة المسيرة (@almasirah) February 22, 2020
واستهدفت مقاتلات التحالف بغارتين منطقة الحمزات في مديرية سحار غرب محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حسب قناة "المسيرة".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن.
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