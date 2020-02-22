السودان.. اختتام الاحتفال الإقليمي الـ14 ليوم النيل

شهد السودان، الاحتفال السنوي، بـ"يوم النيل"، الذي يقام سنويا، للاحتفال بالنهر بمشاركة دول حوض النيل.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم السبت، أنه تم اختتام الاحتفال الإقليمي الـ14 ليوم النيل تحت شعار الاستثمار المشترك حول النيل من أجل إحداث تحول إقليمي ".

ولفتت إلى أن الاحتفال يستضيفه السودان بدعوة عشاء للوفود المشاركة من دول حوض النيل.

وأوضحت أن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس يرافقه رئيس مبادرة حوض النيل سيف الدين حمد، شارك في الاحتفال مع وفود دول أخرى.

وانطلقت، صباح اليوم، احتفالات يوم النيل، بموكب ضم ممثلي دول حوض النيل، والمشاركين في المؤتمر من ضفاف النيل بمنطقة مقرن النيلين، وسط أجواء احتفالية وعروض موسيقية وفنية.

وشارك في العروض الفنية شباب سودانيين وفرق تراثية عكست عروضها ثقافات وتراث دول حوض النيل.

والاحتفالات بيوم النيل تصادف الثاني والعشرون من فبراير/ شباط من كل عام، ويقام سنويا للاحتفال بإنشاء مبادرة حوض النيل.