الحوثي: برنامج الغذاء العالمي يبدأ الصرف نقدا في صنعاء هذا الأسبوع

أعلن عضو المجلس السياسي في جماعة (أنصار الله) "الحوثيين"، محمد على الحوثي عن بدء عمل برنامج الغذاء العالمي بالصرف نقدا في العاصمة صنعاء خلال هذا الأسبوع.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال الحوثي: "سيبدأ برنامج الغذاء العالمي بالصرف كاش (نقدا) في العاصمة صنعاء خلال هذا الأسبوع، مضيفا: "نأمل تغطية كل المحتاجين في الجمهورية اليمنية تباعا".

باذن الله سيبدأ برنامج الغذاء العالمي بالصرف كاش في الامانه خلال هذا الاسبوع ونأمل تغطية كل المحتاجين في الجمهورية اليمنية تباعا — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 22, 2020

وكان برنامج الغذاء العالمي، أعلن زيادة مساعداته النقدية لليمن تدريجيا لتصل إلى مليون شخص في عام 2019.

ومن خلال هذا النظام، يتلقى الأشخاص تحويلات نقدية شهرية تعادل 12 دولارا أمريكيا عن كل فرد، وهو ما سيضخ السيولة في الاقتصاد المحلي.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.