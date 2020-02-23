العراق يتخذ قرارا عاجلا بشأن الإيرانيين بعد تفشي فيروس "كورونا"

وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء أمس السبت، بتفويض الجهات المعنية قرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من ايران، مؤكداً ضرورة تكثيف حملات التوعية للوقاية من المرض.

وقالت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان لها، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ترأس الجلسة الخامسة للجنة الأمر الديواني ٥٥ لعام ٢٠٢٠ حول فيروس كورونا، بحضور وزير الصحة والبيئة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق وعدد من المسؤولين"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أنه "جرى متابعة الجهود الحكومية والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في جميع المحافظات والمنافذ الحدودية"، مبينا أن "عبد المهدي شكر الجهود التي تقدم من قبل وزارة الصحة والبيئة والوزارات والهيئات الأخرى".

وأكد عبد المهدي، "على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلام والتثقيف الصحي حول طرق الوقاية من المرض"، موجها بـ"تفويض خلية الأزمة قرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من إيران عدا العراقيين، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المستجدات".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" نقلت عن مسؤول إيراني قوله إن طهران قد أوقفت الرحلات الدينية إلى العراق بسبب مخاوف من فيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة النقل العراقية، مساء الخميس الماضي، تعليق كافة رحلاتها إلى إيران، ضمن إجراءات تتخذها بغداد على خلفية تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" الجديد في عدة مناطق بإيران.

وأعلن محافظ "مركزي" الإيرانية، علي آقازاده، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات بذلك 6 حالات، داعيا جميع المواطنين في المحافظة إلى الالتزام بتعلميات وزارة الصحة حول النظافة الشخصية وتجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان".

وأعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الخميس الماضي، تشكيل فريق للوقاية ومكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد، بأوامر مباشرة من الرئيس حسن روحاني، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين وإصابة 3 بالفيروس، يأتي ذلك في وقت شهدت إيران يوم الجمعه الماضي، إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية نتيجتها، حيث فازت قائمة المحافظين الأصوليين بزعامة عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف بمقاعد العاصمة.