البيان الختامي لمجموعة العشرين في السعودية يتضمن إشارة لتغير المناخ

كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد 23 فبراير/شباط، أن البيان الختامي لاجتماع دول مجموعة العشرين في السعودية، تضمن بنودا خاصة بتغير المناخ.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية مطلعة، قوله إن المسؤولين الماليين في دول مجموعة العشرين، اتفقوا خلال اجتماعهم بالرياض، على صياغة بيان يتضمن الإشارة إلى تغير المناخ.

وجاء الاتفاق بعد التوصل إلى صياغة توافقية للتغلب على اعتراضات الولايات المتحدة على مسودة سابقة أشارت إلى "مخاطر الاقتصاد الكلي المتعلقة بالاستدامة البيئية".

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين في العاصمة السعودية لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على توقعات النمو وقواعد جديدة لفرض ضريبة على الشركات الرقمية العالمية.

واستضافت العاصمة السعودية الرياض، قمة مجموعة العشرين يومي 22 و23 فبراير/ شباط الجاري.

وتستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي: مجموعة الأعمال (B20)، ومجموعة الشباب (Y20)، ومجموعة العمال (L20)، ومجموعة الفكر (T20)، ومجموعة المجتمع المدني (C20)، ومجموعة المرأة (W20)، ومجموعة العلوم (S20)، ومجموعة المجتمع الحضري (U20).