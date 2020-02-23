الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا قرب غزة ويسحب جثته بجرافة... فيديو

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت بالرصاص، اليوم الأحد، فلسطينيا يشتبه في أنه وضع قنبلة قرب حدود غزة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدثة عسكرية القول "في أعقاب إحباط هجوم بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة، في وقت سابق من هذا الصباح، انتزعت جرافة تابعة للجيش الاسرائيلي جثة أحد المهاجمين".

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية وعربية فيديو يظهر جرافة إسرائيلية وهي تحمل جثة الفلسطيني القتيل لنقلها بعيد عن تجمع عدد من الفلسطينيين.

#شاهد قوات الاحتلال تنكل بجثمان شهيد وتنقله بواسطة جرافة عسكرية بطريقة بشعة وتصيب أحد الشبان الذين حاولوا انتشاله شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/3oHmKLjVXE — وكالة شهاب (@ShehabAgency) February 23, 2020

​وفي وقت سابق، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة قال فيها "رصدت قوة عسكرية قبل قليل مخربين اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها".

#عاجل رصدت قوة عسكرية قبل قليل مخربيْن اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع #غزة وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها.

القوة التي كانت تتجهز في المكان في مواجهة رصد المخربيْن فتحت نيرانها باتجاههما ورصدت الإصابة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 23, 2020

​وأضاف "القوة التي كانت تتجهز في المكان في مواجهة رصد المخربين فتحت نيرانها باتجاههما ورصدت الإصابة".