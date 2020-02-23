الكويت تحظر سفن الدول القادمة من إيران إلى موانئها

قررت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، حظر دخول جميع السفن القادمة من إيران، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد، وذلك عقب الإعلان عن حالات وفاة وإصابات بالفيروس في الجمهورية الإسلامية.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، "أعلنت مؤسسة الموانئ إغلاق مرافئ البلاد أمام السفن الإيرانية، مهما كانت حمولتها، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الكويت، قرارا بمنع دخول مواطني الصين وإيران وهونغ كونغ ، إلى أرضها، وذلك بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران، وتشغيل عدد من الرحلات الخاصة لإجلاء ما يزيد عن 700 مسافر من مدينة مشهد الإيرانية.

على خلفية ظهور فيروس "كورونا" الجديد في إيران.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، في بيان لها، إن "الخطوة جاءت بناء على تعليمات وزارة الصحة، وذلك بعد وقوع حالات وفاة في مدينة قم الإيرانية".

وأضافت: "سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن كانوا موجودين في إيران خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من إيران للحجر الصحي"، مشيرة إلى أنه سيتم إيقاف إصدار تأشيرات دخول للقادمين إلى الكويت من إيران، نظرا للوضع الحالي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أكد ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة، فيما أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.