الأرصاد المصرية تحذر من الـ24 ساعة المقبلة... أمطار رعدية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الأحد 23 فبراير/شباط، تحذيرا من الـ24 ساعة المقبلة.

ونقل موقع "مصراوي" عن، محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة، قوله: "حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، على أن تكون ذروة موجة عدم الاستقرار غدا الاثنين".

وتابع قائلا "القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ستتعرض على مدار الـ3 أيام لأمطار متفرقة على معظم الأماكن تكون غزيرة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، تمتد إلى بعض المناطق بسيناء".

كما حذر شاهين من أن درجات الحرارة ستنخفض بصورة ملحوظة، غدا الاثنين بمعدل يتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية.

وقال المسؤول في الأرصاد المصرية إن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة غدا الاثنين، ستتراوح ما بين 15 إلى 11 درجة مئوية، فيما ستصل في الوجه البحري ما بين 14 إلى 11 درجة مئوية، وستقل في السواحل الشمالية لتصل إلى 9 درجات مئوية.

وتوقع شاهين أن ترتفع درجات حرارة في يوم الثلاثاء ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية في أغلب الأماكن.

وحذر شاهين من أن درجات الحرارة ستقل بصورة كبيرة في ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، ولكن حالة الطقس ستكون سيئة في معظم ساعات اليوم غدا الاثنين.