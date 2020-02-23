"التحالف" يقصف مواقع لـ"أنصار الله" بينها معسكر لألوية الصواريخ

شن طيران التحالف العربي، اليوم الأحد، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها، مستهدفا مواقع عسكرية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" بينها معسكر لألوية الصواريخ.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن طيران التحالف "استهدف بغارتين موقعين عسكريين في جبل عطان الذي يضم معسكرا لألوية الصواريخ على المدخل الغربي للعاصمة صنعاء".

وأضاف أن التحالف قصف بغارة أخرى جبل النهدين الواقع ضمن معسكر اللواء الثالث حرس جمهوري والمطل على المجمع الرئاسي جنوب العاصمة، واستهدف بثلاث غارات جبل جربان الذي يتمركز فيه معسكر لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في قرية عمِد بمديرية سنحان في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

تأتي الغارات الجوية عقب ساعات من إعلان "أنصار الله" تدشين 4 منظومات جديدة للدفاع الجوي هي ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1، قالت الجماعة إنها طورتها بخبرات يمنية بحتة.

ويسعى الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية، لاستعادة صنعاء التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في 2014.

وأكد الجيش اليمني، خلال اجتماع موسع عقد أواخر الشهر الماضي برئاسة وزير الدفاع الفريق محمد علي المقدشي وبحضور قياداته، أن معركة تحرير العاصمة صنعاء من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، "خيار لا رجعة فيه مهما كلف الأمر.