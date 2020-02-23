قرقاش: الاهتمام العالمي بأزمة اليمن في حاجة ملحة لعملية سياسية ناجحة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن الاهتمام العالمي العميق بأزمة اليمن لا يواكب الحاجة الملحة لعملية سياسية ناجحة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، "إن الاهتمام العالمي العميق بأزمة اليمن لا يواكب الحاجة الملحة لعملية سياسية ناجحة"، مضيفا "يعمل المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية معا للبناء والحفاظ على الزخم".

وأكد الوزير الإماراتي قرقاش في تغريدته أن "الشعب اليمني يحتاج الاهتمام المستمر ويستحقه".

Deeply concerned global attention to Yemen crisis is not keeping pace with urgent need for successful political process. Imperative international & NGO community work together to build/ keep momentum. The Yemeni people require & deserve continued attention. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 23, 2020

وأعربت الأمم المتحدة عن شكرها للسعودية والإمارات على تمويل العمليات الإنسانية في اليمن، مشيرا إلى وجود "عراقيل عدة تواجهها أعمال الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن 12.4 مليون شخص في اليمن حصلوا على مساعدات غذائية، وهو رقم قياسي لأنه يمثل المرة الأولى التي تصل فيها المساعدات للفئة المستهدفة بالكامل.

وأوضح البرنامج أنه لا يزال يحتاج إلى 600 مليون دولار من المانحين لتقديم شحنات غذائية لليمن دون انقطاع خلال الأشهر الستة المقبلة.