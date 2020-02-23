وزارة البيئة السعودية: عالجنا 2600 هكتار... ومراكز مدن المملكة خالية من الجراد

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، استقرار حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الشرقية للملكة، نافية في الوقت ذاته وجود أسراب جراد داخل مراكز المدن.

وقالت الوزارة، بحسب موقع "الرياض" الحكومي أن 43 فرقة ميدانية تمكنت من معالجة 2600 هكتار في المحافظات والمناطق الزراعية والمراكز الحدودية للمنطقة الشرقية، مستخدمة في ذلك 1950 لتراً من المبيدات.

ونوهت الوزارة فيما يخص حالة الجراد بالمحافظات والمدن والمناطق الزراعية "أن محافظات الدمام وحفر الباطن خالية تماماً من الجراد، وتوجد بقايا أسراب في محافظات الخبر، والقطيف، والأحساء، وبقيق، بالإضافة إلى القرية العلياء، وأطفيح، وغرب المطار، كما تتواجد أسراب الجراد في كل من طريق الرياض الدمام السريع، ومليجة، والصرار، والحدود السعودية الكويتية، دون أن تشاهد أسراب على الحدود السعودية العمانية".

وأشارت الوزارة، إلى أن الفرق الميدانية، تواصل عمليات الاستكشاف والمتابعة في جميع محافظات المنطقة الشرقية بالتنسيق مع الجهات الشريكة والمساندة.

في سياق آخر، كانت تقارير إعلامية قد أشارت في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن جيوش الجراد تغزو طرق الدمام والرياض، ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة مقاطع الفيديو.