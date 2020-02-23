الرئيس اليمني يعين البرلماني السابق محمد علي ياسر محافظا للمهرة

عين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، محمد علي ياسر محافظا جديدا لمحافظة المهرة شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أن "الرئيس هادي أصدر المرسوم رقم (1) لسنة 2020، قضى بتعيين محمد علي ياسر، محافظاً للمهرة"، خلفاً للمحافظ راجح سعيد باكريت​​​.

وكان ياسر عمل محافظا للمهرة لعدة سنوات خلال فترة حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وأشارت وكالة "سبأ"، إلى أن مرسوما رئاسيا آخر صدر برقم (9)، تضمن تعيين المحافظ السابق باكريت، عضواً في مجلس الشورى.

وكانت اشتباكات اندلعت، الاثنين الماضي، بين قوات سعودية عاملة ضمن التحالف العربي، ومسلحين قبليين، في مفرق فوجيت، عقب اعتراض مجاميع قبلية رتلاً عسكرياً سعودياً كان متجهاً إلى منفذ شحن الحدودي الرابط بين اليمن وسلطنة عُمان على خلفية توتر سابق بعد منع الإدارة السعودية للمنفذ دخول بضائع.