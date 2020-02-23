وزير المالية السعودي: المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية.

وقال الجدعان في ختام اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين: "المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني".

وأشار وزير المالية السعودي، إلى دراسة تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، كما تم الاتفاق على أن تكون الدول مستعدة لمواجهة الفيروس.

وفي إطار رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، استضافت الرياض على مدى يومين الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، لمناقشة الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي إضافة إلى التحديات الضريبية الناشئة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وبدأت الاجتماعات أمس السبت واختتمت أعمالها اليوم الأحد، وفق بيان رسمى عن منظمى الاجتماع بالسعودية.

يذكر أن السعودية، تسلمت نوفمبر/تشرين الثاني الماضى، رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة ناغويا اليابانية.

وأكدت المملكة على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، أن 2020 سيكون عاما مليئا بالأمل والعمل، وسيكون حافلا بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيدا من تقنية العصر.