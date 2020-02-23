السيسي يوجه الحكومة لاستغلال البيئة سياحيا

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى مصر، بسام راضي، إن السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة أهداف وزارة البيئة في مصر وتنسيقها مع الجهات المختلفة، حسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وطالب السيسي رئيس الحكومة ووزيرة البيئة بضرورة دعم انخراط الشباب فى القطاع الخاص.

وعرضت وزيرة البيئة على الرئيس السيسي "حاور استراتيجية الوزارة والتي تستهدف بالأساس الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث استعرضت المحاور الخاصة بالاستراتيجية العامة للمحميات، والموقف التنفيذي الخاص بإدارتها ودعم خطط التنمية المستدامة بها، لا سيما وأن مصر تعد من الدول الغنية بالمحميات الطبيعية المتنوعة، وتمتلك القدرات للمنافسة واحتلال مكانة مرموقة في هذا المجال".