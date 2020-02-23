أمير قطر يصل الأردن... فيديو

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية تستغرق يومين.

وكان في استقبال أمير قطر لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والأمير فيصل ابن الحسين، مستشار الملك ورئيس مجلس السياسات الوطني، والأمير علي ابن الحسين رئيس اتحاد الأردن لكرة القدم، والأمير هاشم ابن الحسين، كبير أمناء الملك عبد الله، وعدد من الأمراء.

كما كان في استقبال الشيخ تميم بن حمد، رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، ويوسف العيسوي رئيس الديوان الملكي الهاشمي، وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وفيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، وعاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين من مدنيين وعسكريين، والشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية، وزيد مفلح اللوزي سفير المملكة لدى دولة قطر، وأعضاء السفارة القطرية بالأردن.

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل أخاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى الذي وصل إلى عمّان اليوم الاحد في زيارة رسمية للمملكة.



ويجري جلالة الملك مع حضرة صاحب السمو مباحثات تتناول العلاقات الأخوية بين البلدين والتطورات في المنطقة.#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/Pkde3p6U71 — سفارة دولة قطر-عمان (@QatarEmb_Amman) February 23, 2020

وأقيمت لأمير قطر، مراسم استقبال رسمية في المطار، تضمنت إطلاق المدفعية لـ 21 طلقة، وعزف النشيدين الوطنيين، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، أن شوارع العاصمة عمان، ازدانت بالأعلام الأردنية والقطرية، ورفعت اليافطات التي حملت عبارات الترحيب بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

تتضمن الزيارة التي يقوم بها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الأردن، اليوم الأحد، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتنسيق تجاه العديد من القضايا، خاصة القضية الفلسطينية وعملية السلام ومكافحة الإرهاب.

وتشمل المباحثات، تخصيص 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني، تم الإعلان عنها في 2018، وتخصيص حزمة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تم الإعلان عنها في 2018؛ وتستهدف مشروعات البنية التحتية والسياحة، بحسب ما أورده المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية.

وتركز الاستثمارات القطرية في الأردن على مجالات الطاقة والكهرباء والعقار والمال والسياحة.

ويبدأ أمير قطر، اليوم الأحد، جولة عربية، تشمل الأردن وتونس والجزائر.

ويبحث الأمير في الدول الثلاث، سبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية، في مختلف المجالات.

ويتبادل الشيخ تميم بن حمد، مع زعماء هذه الدول وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وأبرز المستجدات على الساحة العالمية، ذات الاهتمام المشترك.