انفجار داخل منزل في طرابلس اللبنانية.. وإصابة 5 أشقاء

أكد جهاز الطوارئ والإغاثة في لبنان وقوع انفجار في مبنى سكني في مدينة طرابلس شمالي البلاد أوقع مصابين.

وبحسب موقع "الجمهورية" اللبناني أفاد "جهاز الطوارئ والإغاثة" في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" عن دويّ انفجار داخل أحد المنازل في شارع الثقافة في طرابلس، وقد توجهت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان.

وقال الموقع إن المدعو "م. ش" ألقى قنبلة داخل منزله إثر خلاف مع أشقائه في شارع الثقافة بطرابلس، ما أدى الى انفجارها وإصابته مع أربعة من أشقائه بحسب "الوطنية للإعلام".

وحضر إلى المكان الصليب الأحمر لنقل الجرحى إلى مستشفيات المدينة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة غير مسبوقة ألقت بثقلها على مختلف القطاعات، في ظل إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية.