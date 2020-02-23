"الانتقالي الجنوبي" في اليمن ينتقد إقالة محافظ المهرة ويعتبره خرقا لاتفاق الرياض

رفض المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، اليوم الأحد، إقالة محافظ المهرة راجح باكريت، واعتبره خرقا من جانب رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاتفاق الرياض الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، عبر حسابه على تويتر، إن "إقالة محافظ المهرة خرق جديد لاتفاق الرياض يضاف لكل الخروقات السابقة المعرقلة للمضي في تنفيذ الاتفاق".

وأضاف أنها "دليل قوي جدا يكشف المتضرر من تحرك التحالف للسيطرة على المنفذ (منفذ شحن في المهرة)، والحدود التي يتم من خلالها التهريب".

واعتبر بن بريك، القرار "خطوة غبية سريعة يرتكبها الإخوان (حزب الإصلاح ثاني أكبر أحزاب اليمن) ستعجل بإذن الله بحلحلة الأمور".

إقالة محافظ المهرة بعيدا عن كونه خرق جديد ل #اتفاق_الرياض يضاف لكل الخروقات السابقة المعرقلة للمضي في تنفيذ الاتفاق، هو دليل قوي جدا يكشف المتضرر من تحرك التحالف للسيطرة على المنفذ والحدود التي يتم من خلالها التهريب.

خطوة غبية سريعة يرتكبها الإخونج ستعجل بإذن الله بحلحلة الأمور. — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) February 23, 2020

كان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر، بوقت سابق من اليوم، مرسوما بإقالة محافظ المهرة راجح سعيد باكريت، وعيّن البرلماني السابق محمد علي ياسر، خلفا له.

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.