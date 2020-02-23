إعلان هام من الصحة السعودية بشأن "كورونا"

أصدرت وزارة الصحة السعودية، بيانا جديدا، بشأن فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 75 ألف في الصين، وانتقل منها إلى عدة دول.

وقالت الوزارة، في بيان على صفحتها على "تويتر"، اليوم الأحد: "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19) داخل المملكة، حتى الآن".

وأضاف البيان: "ندعو الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة وزارة الصحة السعودية"، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم، حتى مساء الأحد، بلغ (78767) شخصا معظمهم في الصين، تعافى منهم (23179) بينما توفي (2477).

بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد(Covid-19)داخل المملكة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (78767) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم(23179) بينما توفي(2477).

ندعو الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 لأي استفسار pic.twitter.com/zk2syiB3gf — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 23, 2020

واتخذت المديرية العامة للجوازات السعودية، مساء الجمعة 21 فبراير/ شباط، أول تحرك رسمي، بقرار تعليق سفر المقيمين إلى إيران، بعد الإعلان عن تفشي فيروس "كورونا" الجديد فيها، كما تم منع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق لهم الوجود في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس، أي بعد 14 يوما من خروجه من إيران".

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس"كورونا" المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76936.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألفا و936 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 51 ألفا و606 مريض، من بينهم 10 آلاف و968 شخصا في حالة صحية حرجة، وفارق الحياة 2442 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22 ألفا و 888 شخصا بعد شفائهم"​​​.

ووصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".