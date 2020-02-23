اليمن... غارات للتحالف العربي على مواقع الحوثيين بمحافظة الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إلحاق خسائر بجماعة أنصار الله "الحوثيين"، بغارات جوية للتحالف العربي، على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان عبر تويتر"، أن "‏مقاتلات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية بعدّة غارات مواقع وثكنات وتعزيزات للحوثيين في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات (غرب وجنوب الجوف)".

وأكد أن "الغارات أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين".

#الجوف

طيران تحالف دعم الشرعية،يستهدف بسلسلة غارات، مواقع وثكنات وتعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية غربي محافظة الجوف، وسقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 23, 2020

في سياق متصل، أبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة سبوتنيك، بشن مقاتلات التحالف 3 غارات على مطار تعز وقاعدة طارق الجوية شمال مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

كان طيران التحالف العربي نفذ، بوقت سابق من اليوم، 6 غارات توزعت على معسكر الصواريخ في جبل عطان غرب العاصمة صنعاء، وجبل النهدين جنوب صنعاء، ومعسكر جربان في منطقة عمِد بمديرية سنحان في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

شاهد¦

مدفعية الجيش تدك أوكار المليشيات الانقلابية في جبهة نهم شرق العاصمة. pic.twitter.com/gUZCXdszXn — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 23, 2020

وأعلنت قوات التحالف على لسان الناطق باسمها العقيد الركن تركي المالكي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "تنفيذ عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات بدون طيار في العاصمة صنعاء".

وقال المالكي إن "عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكانا لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة".

وأضاف "شملت الأهداف المدمرة مواقع التخزين والتركيب والإطلاق بفج عطان ومعسكر العمد وجبل النهدين".