بعد إعلان ترامب مقتله منذ شهر... "القاعدة" تؤكد مقتل زعيمها في اليمن

أعلن تنظيم "القاعدة" الإرهابي، مقتل زعيمه فى اليمن قاسم الريمي.

وحسب وكالة "رويترز" قتل الريمي زعيم التنظيم فى شبه الجزيرة العربية.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل الريمي في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

وتعتبر الولايات المتحدة فرع تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية من أخطر فروع التنظيم الإرهابي الذي أسسه أسامة بن لادن.