الهيئة العامة للرياضة السعودية تستعد للإعلان عن تنظيم حدث رياضي كبير

تستعد اللجنة الأولمبية السعودية للإعلان، يوم الثلاثاء القادم، عن تنظيم حدث رياضي، وصف بأنه "كبير".

موسكو– سبوتنيك. وأعلن الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية على "تويتر"، اليوم الأحد، أن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، سيعقد مؤتمرا صحفيا، مساء بعد غد الثلاثاء، للإعلان عن تنظيم أكبر حدث رياضي بالسعودية.

بعد غداً الثلاثاء بالرياض..

الفيصل يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تنظيم أكبر حدث رياضي بالمملكة.. pic.twitter.com/GJ56KhNjSs — الأولمبية السعودية (@saudiolympic) February 23, 2020

وكانت السعودية استضافت أحداثا رياضية كبيرة، أبرزها سباق "رالي داكار" العالمي، والسوبر الإسباني لكرة القدم، والسوبر الإيطالي؛ إضافة إلى نزال القرن في الملاكمة، والكثير من الأحداث والفعاليات الأخرى.