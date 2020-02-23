الهيئة العامة للرياضة السعودية تستعد للإعلان عن تنظيم حدث رياضي كبير

موسكو– سبوتنيك. وأعلن الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية على "تويتر"، اليوم الأحد، أن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، سيعقد مؤتمرا صحفيا، مساء بعد غد الثلاثاء، للإعلان عن تنظيم أكبر حدث رياضي بالسعودية.
بعد غداً الثلاثاء بالرياض..— الأولمبية السعودية (@saudiolympic) February 23, 2020
الفيصل يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تنظيم أكبر حدث رياضي بالمملكة.. pic.twitter.com/GJ56KhNjSs
وكانت السعودية استضافت أحداثا رياضية كبيرة، أبرزها سباق "رالي داكار" العالمي، والسوبر الإسباني لكرة القدم، والسوبر الإيطالي؛ إضافة إلى نزال القرن في الملاكمة، والكثير من الأحداث والفعاليات الأخرى.
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