السعودية... توجيه جديد من محمد بن سلمان بشأن مدينة الرياض

ووجه محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بتطوير محاور الطرق الرئيسية والدائرية بالمدينة، حسب وكالة الأنباء السعودية.
#عاجل_السعودية | سمو #ولي_العهد يوجّه بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بمدينة #الرياض. pic.twitter.com/6Fp7CQJBoE— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) February 23, 2020
وطالب محمد بن سلمان بتهيئة الرياض لتكون "مركزاً ومحوراً رئيساً في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز دورها القيادي كإحدى حواضر العالم الكبرى، انطلاقاً من توجهات برامج "رؤية المملكة 2030".
وحسب وكالة الأنباء السعودية، يسهم تنفيذ التعديلات في تحقيق المدينة مجموعة من العوائد، وربط أجزاء المدينة ببعضها البعض عبر شبكة من الطرق السريعة.
وأضافت الوكالة أن عملية التطوير تساعد الرياض على "الإيفاء باحتياجات التنقل القائمة والمتوقعة، ورفع متوسط سرعة السير وتقليص زمن الرحلات على شبكة الطرق بالمدينة، وتوجيه التنمية العمرانية بما ينسجم مع رؤية المدينة المستقبلية واستراتيجيتها".
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