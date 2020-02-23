الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق

قال مراسل سبوتنيك في العاصمة السورية، "إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى الآن لأهداف معادية جنوب دمشق".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مراسلها، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن " الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ معادية وتسقط عددا منها في سماء الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق".

يتبع...