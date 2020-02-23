وزيرة مصرية: السيسي أول رئيس يهتم بهذه الرؤية

قالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، إن اجتماع اليوم مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تناول تطوير قطاع البيئة في مصر وكيفية التعامل مع هذا الملف بعمل شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمواطن.

وأضافت الوزيرة المصرية، في مداخلة تلفزيونية، أنه "تم البدء في الخطة الاستثمارية الجديدة 2021 بالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لوضع معايير الاستدامة ومن ثم المحافظة على الموارد للأجيال القادمة".

وتابعت "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول رئيس جمهورية يهتم بالرؤية المستقبلية الخاصة بالأجيال القادمة، وليس المشاكل الحالية التي يواجهها المواطن".

كما أشارت إلى أن "اجتماعها مع الرئيس اليوم شمل عرض ملف البيئة بطريقة مختلفة وربطه بالاقتصاد والاستثمار".

وفي وقت سابق اليوم، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية إلى تنمية القطاع البيئي واستغلاله سياحيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى مصر، بسام راضي، إن السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة أهداف وزارة البيئة في مصر وتنسيقها مع الجهات المختلفة.

وطالب السيسي رئيس الحكومة ووزيرة البيئة بضرورة دعم انخراط الشباب فى القطاع الخاص.

وعرضت وزيرة البيئة على الرئيس السيسي "حاور استراتيجية الوزارة والتي تستهدف بالأساس الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث استعرضت المحاور الخاصة بالاستراتيجية العامة للمحميات، والموقف التنفيذي الخاص بإدارتها ودعم خطط التنمية المستدامة بها، لا سيما وأن مصر تعد من الدول الغنية بالمحميات الطبيعية المتنوعة، وتمتلك القدرات للمنافسة واحتلال مكانة مرموقة في هذا المجال".