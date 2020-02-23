سوريا تؤكد إسقاط معظم الصواريخ المعادية وعدم إصابة أي من المطارات... فيديو

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، إن "الدفاعات الجوية تسقط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها لأهدافها".

وأضافت سانا، أن "الصواريخ المعادية فشلت في الوصول إلى أي من المطارات".

ونشرت وكالة سانا، مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ المعادية.

وقال مصدر عسكري لوكالة سانا، "إنه في تمام الساعة "23.25" بالتوقيت المحلي، قام الطيران الحربي الإسرائيلي من خارج مجالنا الجوي، ومن فوق الجولان السوري المحتل باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة".

وأكد المصدر العسكري أنه، فور اكتشاف الغارات الإسرائيلية تم التصدي لها بكفاءة عالية، وتحييد بعضها عن مساره، وتدمير غالبية ما تبقى قبل الوصول إلى أهدافها، وما يزال التدقيق مستمراً في نتائج العدوان".

مصدر أمني أكد لـ "سبوتنيك"، "أن الصواريخ الاسرئيلية استهدفت القطاع الجنوبي والشرقي من محيط العاصمة دمشق والمواقع المستهدفة تابعة للجيش السوري نقوم حاليا بتقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".

على جانب آخر، أكد الجيش الإسرائيلي، أن الغارات التي شنها على محيط دمشق بسوريا، وأنحاء قطاع غزة في فلسطين، جاءت ردًا على إطلاق الرشقات الصاروخية التي انطلقت من قطاع غزة مساء أمس.

كان آخر هجوم معادي للطائرات الإسرائيلية، يوم 5 فبراير / شباط الجاريـ حيث أكدت وكالة "سانا"، وقتها، أن العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع، وبأن المضادات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.