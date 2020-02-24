اليمن.. القوات المشتركة تحبط محاولة تقدم لأنصار الله في الحديدة وتكبيدهم خسائر

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم الأحد، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "الحوثيين حاولوا التسلل والتقدم نحو مواقع القوات في منطقة تقع في إطار نقطة الارتباط الثانية للجنة المشتركة شرق مدينة الصالح (شمال شرقي مدينة الحديدة)".

وأضاف، "شنت عناصر الحوثيين خلال المحاولة، قصفا ورماية مكثفة على مواقع القوات المشتركة".

وأكد "التصدي لمحاولة الحوثيين، وتكبيد عناصرهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

من جهة أخرى، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، القوات المشتركة، بشن قصف مدفعي على قرية الحائط بمديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، ما أسفر عن تدمير منزل.

وقالت إن قرى ومناطق متفرقة في مديرية حيس تعرضت إلى قصف بـ 35 قذيفة مدفعية.

وأشارت إلى تنفيذ القوات المشتركة قصفا بعدد من القذائف، على قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة جنوب الحديدة.

كانت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، أعلنت الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، من أجل تفعيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتهدئة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، دانييلا كروسلاك، زارت نقطة الارتباط الأولى في منطقة الخامري (شرق مدينة الحديدة) والتقت بضباط الارتباط من طرف القوات المشتركة والحوثيين لمناقشة آلية التهدئة بين الطرفين".