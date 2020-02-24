العراق يعلن إغلاق معبر "صفوان" الحدودي مع الكويت

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، إغلاق منفذ صفوان الحدودي مع الكويت، حتى إشعار آخر.

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي، عن مصدر أمني قوله، إنه "بطلب من الكويت، تقرر إغلاق منفذ صفوان الحدودي حتى إشعار آخر".

وأضاف أنه "لم تعرف حتى الآن أسباب غلق المنفذ".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الكويتية، أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة مشھد الإیرانیة، أسفرت عن اكتشاف ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتھم بفیروس "كورونا" المستجد.