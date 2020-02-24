بومبيو يؤكد لعلاوي التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها في العراق

اتصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو برئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، وأكد له من جديد التزام الولايات المتحدة الدائم بمسؤولياتها تجاه العراق، للظفر بعراق قوي ذو سيادة ومزدهر.

ورحب الوزير بومبيو بمساعي رئيس الوزراء المكلف بإجراء انتخابات مبكرة لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق، وحث رئيس الوزراء الجديد على حل الخلافات مع الزعماء السياسيين الأكراد في العراق لضمان النجاح في متابعة المهام الحيوية التي تقودها حكومته.

وشدد بومبيو أيضًا على ضرورة التزام العراق بحماية الدبلوماسيين والقوات والمنشآت الأمريكية، وناقش بومبيو وعلاوي الحركات الاحتجاجية التي يجب على الحكومة العراقية المقبلة أن تضع حداً لمظاهر العنف فيها، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأكد بومبيو على واجب العراق في السعي لتحقيق العدالة للقتلى والجرحى، وتحقيق مطالبهم المشروعة، كما أكد رئيس الوزراء المكلف على أهمية البدء في الإصلاحات التي من شأنها أن تضع الحكومة بموقف أفضل لتقديم حياة تتسم بالكرامة والازدهار والأمن للشعب العراقي.

وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.