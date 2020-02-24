القوات العراقية تلاحق إرهابيين قتلوا مدنيين في هجوم على ملعب ومقهى

انطلقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، لملاحقة إرهابيين استهدفوا ملعبا، ومقهى، ما أسفر عن مقتل، وإصابة أربعة مدنيين، في قضاء تابع لمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء: "تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية استهدفت يوم أمس بالأسلحة الخفيفة، والمتوسطة، ملعب وكوفي شوب، في منطقة البوصفة التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد".

وأفادت الخلية، بأن الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف الملعب، والمقهى "كوفي شوب"، أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين، وإصابة آخر، منوهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقاً.

وقتل مدني، وإصابة آخر، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية على الصيادين المتواجدين لصيد الأسماك على ضفاف نهر دجلة في منطقة الزلاية التابعة لقضاء الدور بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وتعرض عناصر من "داعش" الإرهابي، الثلاثاء 14 يناير الماضي، لإحدى نقاط المقر المسيطر في الدجيل /فوج طوارئ صلاح الدين الرابع، في منطقة شيخ إبراهيم على سور بغداد، مما أدى إلى مقتل منتسبين اثنين، وجرح خمسة آخرين بينهم ضابط.

وشهدت مناطق متفرقة من شمال وغرب البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية عديدة، استهدفت النقاط الأمنية والقوات التي تحمي الحقول النفطية لاسيما في كركوك، وصلاح الدين، شمال بغداد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.