سبب إغلاق الكويت لمنفذها الحدودي مع العراق

أكد الناطق باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" في العراق، اليوم الإثنين 24 فبراير/شباط، أن إغلاق منفذ "سفوان" الحدودي مع الكويت، جاء لأسباب احترازية.

وأوضح القيسي، أن إغلاق منفذ سفوان الحدودي "الواقع في البصرة أقصى جنوب العراق"، تم من قبل الجانب الكويتي، وفق إجراءات اتخذتها الحكومة الكويتية.

وأضاف القيسي، بالنسبة للعراق، لم يتم الغلق من جانبه، بالنسبة لمنفذ سفوان.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اتخاذ إجراءات للوقاية من فيروس كورونا الجديد في المنافذ الحدودية، ومتابعة عمل المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران، وفحص المسافرين والبضائع الواردة، وذلك بعد تسجيل إيران إصابات بالفيروس.

ويأتي إغلاق منذ سفون، بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الكويتية، أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة مشھد الإیرانیة، أسفرت عن اكتشاف ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتھم بفیروس "كورونا" المستجد.