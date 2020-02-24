أمير قطر يعلق على زيارته للأردن

علق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، على زيارته إلى الأردن.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غرد أمير قطر: "سعدت بزيارتي إلى الأردن التي ستعزز العلاقات الأخوية وتزيد التعاون بين البلدين في مجالات عدة كالاستثمار والرياضة والطاقة وتبادل الخبرات، كما ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك ومصالح شعوب المنطقة المتطلعة لتعزيز التكاتف لمواجهة التحديات التي تحيط بنا جميعا".

سعدت بزيارتي إلى الأردن التي ستعزز العلاقات الأخوية وتزيد التعاون بين البلدين في مجالات عدة كالاستثمار والرياضة والطاقة وتبادل الخبرات، كما ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك ومصالح شعوب المنطقة المتطلعة لتعزيز التكاتف لمواجهة التحديات التي تحيط بنا جميعا pic.twitter.com/EWollkpxXX — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 24, 2020

​ووجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الأحد، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل إضافية للأردنيين، بالإضافة إلى 10 آلاف فرصة عمل التي تم إعلانها سابقا في أغسطس/ آب 2018، وفتح مركز في الأردن لتسهيل العملية.

كما وجه أمير قطر بدعم صندوق التقاعد العسكري بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي، وذلك حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وركزت المباحثات، بين الجانبين، على العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد أمير قطر وملك الأردن على أهمية تفعيل اللجنة العليا القطرية الأردنية المشتركة، وعلى تعزيز التعاون المشترك وبالأخص في مجالات الطاقة والبنية التحتية، والتعليم العالي، إضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

​​واستقبل الملك عبدالله الثاني، الأمير تميم، في مطار الملكة علياء الدولي على رأس وفد من الأمراء والمسؤولين الأردنيين، وتأتي زيارة أمير قطر، في إطار جولته العربية، التي ستشمل كذلك تونس والجزائر بهدف تعزيز علاقات بلاده مع هذه الدول.