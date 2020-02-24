الصحة العالمية تشيد بإجراءات الحكومة العراقية في مواجهة كورونا

أشادت منظمة الصحة العالمية، بالتدابير التي تتخذها الحكومة العراقية في مواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأجواء الحارة للبلاد ستساهم في القضاء على الوباء.

ووفقا لقناة "السومرية" أكد ممثل المنظمة في العراق، أدهم إسماعيل، أن العراق استجاب بشكل مثالي في التعامل مع فيروس كورونا ونجح في إجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية بشكل سريع للغاية وتمكن من عزلهم لمدة 14 يوما ومن ثم إخلاء سبيلهم بعد التاكد من عدم إصابتهم.

وأضاف إسماعيل، أن: "العراق يمتلك كافة المعدات الضرورية لفحص المصابين بالكورونا القادمين إلى المطارات والمنافذ الحدودية بعد تزويد المنظمة بتلك المعدات، فضلا عن نشر أكثر من 100 ألف بوستر دعائي من أجل توعية المواطن"، مبينا أن "الأجواء الحارة للعراق في الصيف المقبل ستقضي على فرصة انتشاره إلا أن العراق مطالب بإبقاء الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس".

وأوضح أن: "إغلاق الحدود مع إيران سيستمر لمدة ثلاثة أيام لحين انعقاد الاجتماع الثلاثي صباح اليوم بين المنظمة ووزارتي الصحة الإيرانية والعراقية لتحديد الإجراءات الجديدة مع تفشي المرض في الجانب الإيراني".

وتابع أن: "الاجتماع سيناقش الآليات الجديدة لاسيما أن إيران والعراق تستعدان لاقامة زيارات مليونية خلال الشهرين المقبلين ما يزيد من خطورة انتشار الأمراض بشكل سريع في حال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة، مبينا أن "الحرب على داعش والحصار دمرتا البنى التحتية الصحية للعراق ونتعاون مع العراق لإعادته الأول في مجال الصحة في الشرق الاوسط بسبب خبرة الأطباء العراقيين الممتازة".