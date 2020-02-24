طائرة إيرانية حطت في بيروت... ووزير الصحة يدعو إلى الثقة في الإجراءات المتخذة

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، بعد الاجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في القصر الجمهوري، إن الطائرة الإيرانية حطت في مطار رفيق الحريري الدولي، اليوم الاثنين، وخضع جميع ركابها إلى الفحص الطبي لضمان عدم انتشار وباء الكورونا إن وجد.

وأضاف:"السلطات الإيرانية في الموانئ والمطارات أجروا كشفا صحيا لكل المسافرين ونحن أخضعناهم لكشف صحي آخر، وأي أحد لديه عوارض سيعزل مباشرة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، والذي ليس لديه عوارض سيتم تحويلهم إلى حجر في منتجعات أو مراكز كشفية في المناطق"، حسبما نقلت مراسلة سبوتنيك.

ولفت حسن إلى أن: "طريقة إنتقال المسافرين من المطار تمت بديناميكية مختلفة وبأقل خطر ممكن من نقل العدوى".

وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذ منسقة على المستوى الرئاسي والحكومي وعلى مستوى خلية الأزمة الوزارية واللجنة الوطنية لمكافحة إنتشار وباء الكورونا

ودعا الوزير اللبناني الشعب اللبناني إلى الثقة في الإجراءات ودعم المجتمع المدني إلى دحض الشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسبب الهلع الهستيري.

وأعلنت وزارة الصحة أن ​مستشفى رفيق الحريري​ الجامعي الحكومي في بيروت، بدء بإصدار نشرة يومية عند الخامسة عصرا، بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الصحة، للإعلان عن آخر المستجدات التي تحصل في موضوع فيروس كورونا.