القوات العراقية تقتل 3 وتعتقل 7 مقربين من زعيم "داعش" بإسناد من التحالف

نفذت القوات العراقية، اليوم الإثنين، 24 شباط/فبراير، عملية إنزال نوعية بإسناد من التحالف الدولي ضد الإرهاب، أسفرت عن قتل ثلاثة مقربين من زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال آخرين، في كركوك، شمالي البلاد.

بغداد - سبوتنيك. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن الجهد الاستخباري لجهاز مكافحة الإرهاب، عمل على اكتشاف أهداف في وادي زغيتون ضمن قاطع محافظة كركوك، شمالي العاصمة بغداد.

وأضافت الخلية قائلة: "إن أبطال العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب، نفذوا إنزالا جويا، بإسناد من طيران التحالف الدولي، تمكنوا من خلاله قتل ثلاثة إرهابيين من المقربين لزعيم العصابات الداعشية، واعتقال سبعة إرهابيين، في الوادي المذكور".

وأكدت الخلية: "أن القوات عادت إلى قواعد انطلاقها بسلام، منوهة إلى استمرار قوات جهاز مكافحة الإرهاب، في تعقب بقايا قيادات، وعناصر عصابات "داعش" الإرهابية".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.