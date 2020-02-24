برلمان العراق يحدد موعد التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي

حددت رئاسة مجلس النواب العراقية، يوم الخميس المقبل، موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن مصدر نيابي، قوله اليوم الاثنين، إن"رئاسة مجلس النواب حددت يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة توفيق علاوي".

ويأتي هذا القرار بعد نهاية اجتماع عقدته اليوم هيئة رئاسة مجلس النواب المكونة من الرئيس ونائبيه، خصص للاتفاق على تحديد موعد عقد الجلسة الاستثنائية في ضوء طلب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للتصويت على تشكيلته الوزارية.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

ودعا علاوي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة اليوم الاثنين، وقال إنه "في حال لم تنل الحكومة الثقة في البرلمان العراقي، فهذا يعني أن هناك جهات ما زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة في البلاد".

وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، مظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.