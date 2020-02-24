إطلاق قذائف صاروخية من غزة تجاه إسرائيل والجيش يعترض 5 منها

دوت صافرات الإنذار، اليوم الإثنين، في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، عقب رصد إطلاق رشقة من القذائف الصاروخية من القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض خمسة قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه البلدات والمستوطنات المتاخمة للقطاع من دون وقوع إصابات.

After we targeted Islamic Jihad terror targets in #Syria and #Gaza last night, terrorists in Gaza have once again started firing rockets at Israeli civilians. We will defend them. pic.twitter.com/3Q7M2PgJ7K — Israel Defense Forces (@IDF) February 24, 2020

​وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن "رشقة من ستة صواريخ أطلقت قبل قليل من قطاع غزة نحو بلدة سديروت".

وشهد قطاع غزة والبلدات الإسرائيلية الواقعة بالقرب من الحدود مع القطاع صباح الاثنين، هدوءا يشوبه الحذر، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم لعدد من المواقع التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والعاصمة السورية دمشق.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، إن "الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ المعادية التي أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي قبل وصولها لأهدافها".

وأضافت وكالة سانا، أن "الصواريخ المعادية فشلت في الوصول إلى أي من المطارات"، ونشرت مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ المعادية.