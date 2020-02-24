بيان: الصحة العراقية تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد والمريض إيراني

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لطالب إيراني انتقل إلى العراق، بعد تفشي الوباء في بلده.

وأفادت الوزارة في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن نتائج الفحوصات التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بإيقاف السفر، أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الصحة أن الكشف عن الحالة تم لدى قيام الفرق الصحية بالتحري وتوقيع الكشف على الزائرين والطلبة في محلات إقامتهم، وتمت إحالته للمستشفى المخصص.

وأشارت إلى قيام الفرص الصحية بإرسال مسحات، أخذت من الطالب الإيراني المصاب، للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل، وقد أظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفيروس.

وكشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن اتخاذ جميع الإجراءات، وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة، والملامسين، موجهة رسالة إلى المواطنين تحثهم فيها على التعاون مع الإجراءات، ونشر رسائل التثقيف، والتوعية الصحية قدر المستطاع.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 12 حالة والإصابات إلى 74 إصابة، فيما أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد اقترحت على الحكومة، وقف حركة تنقل الأفراد مع إيران، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في إيران.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اتخاذ إجراءات للوقاية من فيروس كورونا الجديد في المنافذ الحدودية، ومتابعة عمل المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران، وفحص المسافرين والبضائع الواردة، وذلك بعد تسجيل إيران إصابات بالفيروس.